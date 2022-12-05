Депутат предположил «праведный гнев» Лепса в драке с петербуржцем

Депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов считает, что певец Григорий Лепс попал в «однозначно неприятную историю» с уличной дракой в Санкт-Петербурге. По мнению парламентария, музыкант наверняка «неоднократно пожалел о несдержанности», но теперь ему придется ответить за свой поступок.

Вместе с тем Шолохов не исключил, что Лепсом двигал праведный гнев.

«Возможно, это я не оправдываю, но людьми иногда в такой ситуации движет совершенно праведный гнев. Огульно я бы не стал утверждать, что любой человек, который дошел до рукоприкладства, — преступник, я бы не стал», - заявил NEWS.ru депутат, добавив, что разобраться в ситуации должны правоохранительные органы.