Депутат предположил «праведный гнев» Лепса в драке с петербуржцем

Депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов считает, что певец Григорий Лепс попал в «однозначно неприятную историю» с уличной дракой в Санкт-Петербурге. По мнению парламентария, музыкант наверняка «неоднократно пожалел о несдержанности», но теперь ему придется ответить за свой поступок.

Вместе с тем Шолохов не исключил, что Лепсом двигал праведный гнев.

«Возможно, это я не оправдываю, но людьми иногда в такой ситуации движет совершенно праведный гнев. Огульно я бы не стал утверждать, что любой человек, который дошел до рукоприкладства, — преступник, я бы не стал», - заявил NEWS.ru депутат, добавив, что разобраться в ситуации должны правоохранительные органы.

Лепс ушел со сцены, бросив микрофон на концерте в Петербурге

Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после концерта, на котором исполнитель бросил на пол микрофон и прервал выступление. Во время конфликта музыкант был в сопровождении охранников, которые также принимали участие в драке. Врачи диагностировали у петербуржца ушибы и подозрение на перелом носа. По словам потерпевшего, которые приводит «Фонтанка», он столкнулся с артистом в баре Finnegan’s на Московском проспекте, где тот якобы предложил сыграть ему партию в нарды на $10 тысяч. Петербуржец ответил, что у него таких денег нет, после чего возникла перепалка, перешедшая в конфликт.

При этом совладелец бара утверждает, что пострадавший сам начал приставать к Лепсу. Петербуржец после произошедшего написал заявление в полицию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДракаГригорий Лепс
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