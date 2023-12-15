«Слава Богу и врачам!»: Иосиф Пригожин рассказал о своем выздоровлении

Благодаря медицине и внимательности врачей удалось победить пневмонию, сказал НСН Иосиф Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН о своем самочувствии. Напомним, агентство РИА Новости ранее сообщало, что у него диагностировали пневмонию, медики внепланово госпитализировали продюсера. Пригожин заявил, что сейчас чувствует себя хорошо.

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«Все слава Богу. Спасибо нашей медицине и внимательности врачей. Надеюсь, что все позади», — сказал продюсер.

Ранее помощник режиссера Александра Митты Геннадий Иванов заявил, что классик советского кино по-прежнему остается в больнице в неврологической палате.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗдоровьеИосиф Пригожин

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