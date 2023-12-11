Помощник режиссера Александра Митты рассказал о его состоянии

Помощник Александра Митты Геннадий Иванов заявил, что кинорежиссёр по-прежнему остаётся в больнице, сообщает РИА Новости.

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По его словам, 90-летний кинодеятель находится в неврологической палате.

«Митта переведён из реанимации в обычную неврологическую палату», - заключил Иванов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин подтвердил свою госпитализацию и уточнил, что у него пневмония, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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