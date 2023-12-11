Помощник режиссера Александра Митты рассказал о его состоянии
11 декабря 202315:50
Помощник Александра Митты Геннадий Иванов заявил, что кинорежиссёр по-прежнему остаётся в больнице, сообщает РИА Новости.
По его словам, 90-летний кинодеятель находится в неврологической палате.
«Митта переведён из реанимации в обычную неврологическую палату», - заключил Иванов.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин подтвердил свою госпитализацию и уточнил, что у него пневмония, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru