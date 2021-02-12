«Скупой платит дважды!» В Госдуме рассказали, почему в России взрываются дома

Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что газовое оборудование в российских домах должно стать полностью автоматизированным.

Во время взрыва 12 февраля в супермаркете «Магнит» во Владикавказе сумел спастись один человек. Он оказался ювелиром, который выполнял срочный заказ ночью, сообщила агентство «Интерфакс».

В региональном МЧС предполагают, что к взрыву могла привести неисправность газового оборудования. По их словам, могла произойти детонация газовоздушной смеси в результате утечки.

Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что в жилых, и нежилых объектах должно стоять газовое оборудование с автоматический системой безопасности.

«Сложился как карточный домик». Почему взорвался супермаркет во Владикавказе?

«Нужно знать конкретные факты, потребуется несколько дней, чтобы понять причины утечки. Могут быть любые обстоятельства. Может, это была плита для приготовления еды. Нужны подробности. У нас были предложения, касающиеся жилищного фонда, но в такой же степени их можно распространить на объекты нежилые. Только автоматизация! Человеческий фактор надо исключить. Я постоянно говорю, что при капитальном ремонте за счет бюджета малоимущим нужно менять плиты, срок эксплуатации которых прошел. Это дорого. Но гораздо дороже хоронить, компенсировать, восстанавливать здание, а то и переселять людей из пострадавшего жилья. Скупой платит дважды. Человеческая жизнь должна быть на первом месте», - добавила она.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе произошел мощный взрыв в одном из супермаркетов сети «Магнит». По словам очевидцев ЧП, в результате произошедшего трехэтажное здание полностью разрушилось.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Галина ХованскаяВзрывГаз
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