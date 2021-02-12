«Скупой платит дважды!» В Госдуме рассказали, почему в России взрываются дома
Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что газовое оборудование в российских домах должно стать полностью автоматизированным.
Во время взрыва 12 февраля в супермаркете «Магнит» во Владикавказе сумел спастись один человек. Он оказался ювелиром, который выполнял срочный заказ ночью, сообщила агентство «Интерфакс».
В региональном МЧС предполагают, что к взрыву могла привести неисправность газового оборудования. По их словам, могла произойти детонация газовоздушной смеси в результате утечки.
Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что в жилых, и нежилых объектах должно стоять газовое оборудование с автоматический системой безопасности.
«Нужно знать конкретные факты, потребуется несколько дней, чтобы понять причины утечки. Могут быть любые обстоятельства. Может, это была плита для приготовления еды. Нужны подробности. У нас были предложения, касающиеся жилищного фонда, но в такой же степени их можно распространить на объекты нежилые. Только автоматизация! Человеческий фактор надо исключить. Я постоянно говорю, что при капитальном ремонте за счет бюджета малоимущим нужно менять плиты, срок эксплуатации которых прошел. Это дорого. Но гораздо дороже хоронить, компенсировать, восстанавливать здание, а то и переселять людей из пострадавшего жилья. Скупой платит дважды. Человеческая жизнь должна быть на первом месте», - добавила она.
Ранее сообщалось, что во Владикавказе произошел мощный взрыв в одном из супермаркетов сети «Магнит». По словам очевидцев ЧП, в результате произошедшего трехэтажное здание полностью разрушилось.
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