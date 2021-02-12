«Скупой платит дважды!» В Госдуме рассказали, почему в России взрываются дома

Во время взрыва 12 февраля в супермаркете «Магнит» во Владикавказе сумел спастись один человек. Он оказался ювелиром, который выполнял срочный заказ ночью, сообщила агентство «Интерфакс».

В региональном МЧС предполагают, что к взрыву могла привести неисправность газового оборудования. По их словам, могла произойти детонация газовоздушной смеси в результате утечки.

Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что в жилых, и нежилых объектах должно стоять газовое оборудование с автоматический системой безопасности.