Скрипач Петр Лундстрем посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
Количество добровольцев на едином пункте отбора на военную службу по контракту увеличилось. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил скрипач Петр Лундстрем.
Он отметил, что посетил пункт второй раз, также указав, что недавно вернулся из Курска и Донецка, где «выступает перед ребятами, которые идут добровольцами».
«Здесь я второй раз, увидел, что увеличилось количество добровольцев... Ребятам нужно пожелать победы, как и всем нам. Для нас это абсолютно необходимо», – подчеркнул Лундстрем.
Отмечается, что в ходе визита в единый пункт отбора музыкант исполнил перед присутствующими несколько композиций.
Ранее единый пункт отбора на военную службу в Москве посетил телеведущий Владимир Соловьев, который заявил о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст РФ внес «Фонд Клуни за справедливость» в перечень нежелательных НПО
- В Курской области ограничили въезд в город Курчатов
- СМИ: Взрыв прогремел в ФРГ на заводе по утилизации снарядов
- СМИ: Павла Дурова освободили из-под стражи
- Диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион
- Начались съемки комедии «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым
- Пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили почти 1,5 млрд рублей
- Росфинмониторинг включил бойца ММА Якубова в перечень террористов
- Неосторожное обращение с огнем привело к пожару около Феодосии
- Захарова заявила об участии наемников в нападении на Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru