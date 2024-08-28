Скрипач Петр Лундстрем посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Он отметил, что посетил пункт второй раз, также указав, что недавно вернулся из Курска и Донецка, где «выступает перед ребятами, которые идут добровольцами».

«Здесь я второй раз, увидел, что увеличилось количество добровольцев... Ребятам нужно пожелать победы, как и всем нам. Для нас это абсолютно необходимо», – подчеркнул Лундстрем.

Отмечается, что в ходе визита в единый пункт отбора музыкант исполнил перед присутствующими несколько композиций.

Ранее единый пункт отбора на военную службу в Москве посетил телеведущий Владимир Соловьев, который заявил о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

