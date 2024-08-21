Певица Ирина Дубцова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетила российская певица Ирина Дубцова, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Дубцова выразила удовлетворение организацией работы пункта, отметив значительные улучшения по сравнению с прошлым годом. Она подчеркнула, что новые условия, такие как комфортные зоны для общения и поддержки, способствуют лучшему настроению призывников и их близких.

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Певица выразила слова благодарности и поддержки военнослужащим, отметив, что большинство из них служат не от безысходности, а из патриотических побуждений.

Единый пункт отбора, открывшийся 1 апреля 2023 года, расположен по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Работает с 9:00 до 18:00 в будние дни, с 9:00 до 16:00 в субботу и с 9:00 до 15:00 в воскресенье. Записаться на посещение можно через портал mos.ru, а дополнительную информацию можно получить по горячей линии 117 или через чат-бот @MskContract_bot в Telegram, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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