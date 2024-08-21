Певица Ирина Дубцова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Певица выразила слова благодарности и поддержки военнослужащим, отметив, что большинство из них служат не от безысходности, а из патриотических побуждений.

Единый пункт отбора, открывшийся 1 апреля 2023 года, расположен по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Работает с 9:00 до 18:00 в будние дни, с 9:00 до 16:00 в субботу и с 9:00 до 15:00 в воскресенье. Записаться на посещение можно через портал mos.ru, а дополнительную информацию можно получить по горячей линии 117 или через чат-бот @MskContract_bot в Telegram, передает «Радиоточка НСН».