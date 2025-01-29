СКР вручил Прилепину медаль «Доблесть и отвага»

Писатель и политический деятель Захар Прилепин получил медаль «Доблесть и отвага». Об этом в пресс-службе Прилепина сообщили, что награжден он приказом председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Медаль вручается за проявление самоотверженности, мужества и храбрости в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, а также в других обстоятельствах, требующих смелых решений. Награду Прилепину вручил Герой России, генерал-майор Сергей Петров.