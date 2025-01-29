СКР вручил Прилепину медаль «Доблесть и отвага»
Писатель и политический деятель Захар Прилепин получил медаль «Доблесть и отвага». Об этом в пресс-службе Прилепина сообщили, что награжден он приказом председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Медаль вручается за проявление самоотверженности, мужества и храбрости в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, а также в других обстоятельствах, требующих смелых решений. Награду Прилепину вручил Герой России, генерал-майор Сергей Петров.
На прошлой неделе Апелляционный военный суд признал законным приговор о пожизненном лишении свободы обвиняемому в покушении на Захара Прилепина гражданину Украины Александру Пермякову (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Заседание проходило в подмосковной Власихе. Таким образом, вступил в силу соответствующий вердикт Второго Западного окружного военного суда, оглашенный 30 сентября 2024 года. Пермякову также присужден штраф в 1,5 миллиона рублей.
Автомобиль, на котором перемещался Прилепин, была подорвана 6 мая 2023 года в Нижегородской области.
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