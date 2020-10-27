Наденьте ваши маски. Роспотребнадзор идет на ужесточение антивирусных мер

Максимальных значений с начала пандемии достиг показатель суточной смертности из-за коронавируса в России. Число летальных исходов за сутки достигло 320 против 219 днем ранее. Заразились за минувшие 24 часа 16 550 жителей страны. Максимальным за все время пандемии этот показатель в России стал днем ранее - 17 347 вновь заболевших. Всего же количество пациентов, у которых был подтвержден диагноз «коронавирус», перевалило за 1,5 миллиона.

Столь стремительный рост заболеваемости в стране повлек за собой вполне объяснимую попытку усилить меры предосторожности: Роспотребнадзор рекомендовал повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей. Постановлением главного государственного санитарного врача Анны Поповой маски рекомендовано надевать всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Еще одной мерой борьбы с распространением инфекции в Роспотребнадзоре видят запрет на развлекательно-зрелищные мероприятия и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.

Постановление вступает в силу с 28 октября.

Вот сколько даже в столице страны развлекательных заведений, которые работают до шести утра? И сколько людей их посещает в это время?

А сколько людей толпится плечом к плечу в метро в часы пик? Это сравнение вряд ли помогает логическому объяснению рекомендации Роспотребнадзора.

Соблюдать рекомендацию Роспотребнадзора по закрытию ночных увеселительных заведений уже отказались власти Москвы.

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», - заявила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

Если в Москве показатель суточного прироста заболевших снизился почти на тысячу по сравнению с предыдущим днем, то во многих регионах, напротив, рост числа новых больных только набирает обороты. Причем, в ряде случаев настолько стремительно, что региональные системы здравоохранения перестают справляться с ситуацией. В частности, по свидетельству «Газеты.ру», в Новосибирской области в Центральной районной больнице Куйбышева пациентов с коронавирусом размещают даже на площадках между лестничными пролетами.

Прислать военных медиков попросили президента РФ Владимира Путина сотрудники четырех «ковидных» больниц Кургана. Авторы обращения уверены, что региональную систему здравоохранения «настиг полный коллапс»: в больницах не хватает мест и медицинского персонала, больные ждут приезда скорой помощи сутками, врачей из поликлиники – неделю и более.

В Орле время ожидания «скорой» доходит до 10 часов. Больницы переполнены, пациентов не берут, некоторые просто закрыли шлагбаумы, чтобы скорые даже не могли въехать на территорию больницы, приводит издание свидетельство очевидца.

Избежать второго локдауна в России можно только, обеспечивая безопасность людей и своевременно оказывая медицинскую помощь. Уверенность в этом выразила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как это верно. И как далеко от реальности.

