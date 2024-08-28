СМИ: В клубнике из Армении обнаружили опасный пестицид

Партия клубники весом четыре тонны была отобрана специалистами на проверку 21 августа 2024 года. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ягоде трифлоксистробин и тебуконазол. Оба пестицида вредны для человека. Первый оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему, второй — разрушает эндокринную систему.

Примечательно, что ведомство ранее уже находило в овощах и фруктах, поставляемых из Армении, количество пестицидов, в пять раз превышающее норму.

Ранее Роскачество выявило наличие нитратов и запрещённых пестицидов в 15 образцах тепличных овощей из различных регионов страны, напоминает RT.

