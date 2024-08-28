СМИ: В клубнике из Армении обнаружили опасный пестицид
В армянской клубнике, которую поставляют в Москву, нашли опасный пестицид, сообщает Telegram-канал Mash.
Партия клубники весом четыре тонны была отобрана специалистами на проверку 21 августа 2024 года. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ягоде трифлоксистробин и тебуконазол. Оба пестицида вредны для человека. Первый оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему, второй — разрушает эндокринную систему.
Примечательно, что ведомство ранее уже находило в овощах и фруктах, поставляемых из Армении, количество пестицидов, в пять раз превышающее норму.
Ранее Роскачество выявило наличие нитратов и запрещённых пестицидов в 15 образцах тепличных овощей из различных регионов страны, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru