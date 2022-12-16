«Скачки через сугробы»: Москву ждут снежные выходные и непредсказуемый Новый год

Предстоящие выходные в Москве будут снежными, при этом погодные скачки продолжатся до Нового года, сказал в интервью НСН руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Недавние снегопады привели к десятибалльным пробкам на столичных дорогах, а в аэропортах были задержаны десятки рейсов.