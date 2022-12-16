«Скачки через сугробы»: Москву ждут снежные выходные и непредсказуемый Новый год
Снегопады сменятся в понедельник солнцем и похолоданием до минус 15 градусов, а в середине следующей недели вновь потеплеет до нуля, сказал в эфире НСН Александр Шувалов.
Предстоящие выходные в Москве будут снежными, при этом погодные скачки продолжатся до Нового года, сказал в интервью НСН руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.
Недавние снегопады привели к десятибалльным пробкам на столичных дорогах, а в аэропортах были задержаны десятки рейсов.
«Впереди снежные выходные. За эти два дня может опять выпасть 10-15 мм осадков, что даст прирост снега не менее 10 см. При имеющихся почти 30 см это довольно значительно. После окончания снегопада будет полторы месячных нормы, поскольку к сегодняшнему дню уже 120%. В ночь на воскресенье будет метель с ветром до 17 м/с. В субботу ожидается от одного до трех градусов мороза, а в воскресенье будет тенденция к снижению температуры», - сказал Шувалов.
По его словам, в понедельник снегопад в Москве завершится, при этом ожидаются «безобразия» на Урале.
«Снегопад все-таки завершится, Балканский циклон уйдет и начнет творить безобразия на Урале. При этом в Москве в понедельник похолодает и появится солнце, небо будет ясным, днем будет около 10 градусов мороза, а ночью вполне возможно минус 15. Потом начнется тенденция к повышению температуры, в среду-четверг будет до нуля градусов и ожидаются осадки», - отметил руководитель прогностического центра «METEO», допустив вероятность дождя.
Шувалов посетовал, что погода будет «скакать» до конца декабря и погоду в новогоднюю ночь пока предсказать невозможно.
«Месяц выдался неординарный, явно эти колебания и интенсивные осадки не оставят нас до конца декабря. При таких резких скачках и изменении погоды нельзя спрогнозировать ситуацию дальше 22-24 декабря. При этом, скорее всего, они будут продолжаться до Нового года, и пока невозможно сказать, какой будет новогодняя ночь», - заключил собеседник НСН.
В понедельник, 12 декабря, Москву накрыл «тропический дождь», из-за которого были задержаны и отменены более 50 авиарейсов. Однако вскоре погода изменилась и в столицу пришли снегопады.
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