Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада
14 декабря 202209:39
Загруженность дорог в Москве достигла 10 баллов из-за снегопада.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено почти на всех въездах в город, на МКАД, Третьем транспортном кольце.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что снегопад в столице продлится до 14-15 часов 14 декабря. По данным Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидаются снег и гололедица. Из-за непогоды в аэропортах российской столицы задержали или отменили более 50 рейсов, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru