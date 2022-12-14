Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада

Загруженность дорог в Москве достигла 10 баллов из-за снегопада.

Тишковец предупредил москвичей о продолжительном снегопаде

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено почти на всех въездах в город, на МКАД, Третьем транспортном кольце.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что снегопад в столице продлится до 14-15 часов 14 декабря. По данным Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидаются снег и гололедица. Из-за непогоды в аэропортах российской столицы задержали или отменили более 50 рейсов, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СнегопадПробкиМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры