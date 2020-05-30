СК РФ проверяет орловский детдом после вспышки коронавируса
В орловском специализированном доме ребенка более десяти сотрудников и десять воспитанников заразились CJVID-19, сообщает ТАСС 30 мая, в субботу. По данному факту началась проверка региональным следственным управлением СК РФ.
«В ходе проведенных первоначальных проверочных мероприятий установлено, что все 39 малолетних воспитанников учреждения лабораторно обследованы на COVID-19. По результатам исследования у десяти воспитанников обнаружена новая коронавирусная инфекция. Заболевшие дети находятся на стационарном лечении в БУЗ Орловской области "НКМЦ им. З.И. Круглой". Среди сотрудников также имеются инфицированные COVID-19, более десяти человек», - сказано в официальном сообщении ведомства.
Вопрос о возбуждении уголовного дела будет принят в ближайшее время, отмечают в СУ СК РФ в Орловской области.
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