СК расследует призыв главы погранслужбы Украины к убийству семей военных РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы пограничной службы Украины Сергея Дейнеко к убийству родственников российских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте СК.

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Отмечается, что к расправам над родственниками военных Дейнеко призвал в своем посте в Facebook. Бастрыкин поручил при наличии оснований завести уголовное дело.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русофобия Запада «никогда не достигнет дна». При этом политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСледственный КомитетРоссия
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