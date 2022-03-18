СК расследует призыв главы погранслужбы Украины к убийству семей военных РФ

Отмечается, что к расправам над родственниками военных Дейнеко призвал в своем посте в Facebook. Бастрыкин поручил при наличии оснований завести уголовное дело.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русофобия Запада «никогда не достигнет дна». При этом политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

