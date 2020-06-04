СК предъявил обвинения еще двум по делу «Бессмертного полка»
Следственный комитет РФ предъявил обвинения по статье о реабилитации нацизма жителям Перми и Казани Даниилу Шестакову и Мухаммеду Эль-Айюби.
Ранее СК возбудил несколько уголовных дел в связи с размещением в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» лидеров Третьего рейха и изменников Родины.
По данным следствия, не позднее 4 мая Эль-Айюби разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию нацистского лидера Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Он подписал фото «Гилтер Адик».
Даниил Шестаков примерно в это же время разместил на портале фото изменника Родины Андрея Власова.
На сайте СК говорится, что Эль-Айюби частично признал свою вину, Шестаков в содеянном раскаялся и вину признал полностью.
Следствие продолжает устанавливать иных лиц, причастных к размещению нацистов на сайте «Бессмертный полк России».
Ранее телеведущий и историк Николай Сванидзе в эфире НСН выразил сомнение в необходимости еще одного закона против нацизма.
«Это встречается. Есть у нас и фашисты, и нашисты. Но против них уже есть закон, давно принят. Статья в Уголовном кодексе есть за пропаганду нацизма. Поэтому я не понимаю, зачем дублировать. Зачем принимать десять законов на одну и ту же тему?», - заявил Сванидзе.
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