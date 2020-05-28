Ещё троим предъявлено обвинение по делу «Бессмертного полка»

Следствие по делу о реабилитации нацизма предъявило обвинения еще троим подозреваемым, которые ранее были задержаны за размещение в интернете под видом воинов Красной армии изображений главарей и военачальников нацистской Германии. Информацию об этом публикует официальный сайт Следственного комитета России.

Речь идёт об инцидентах во время онлайн акции движения «Бессмертный полк России» 9 мая, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Обвинение предъявлено Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову по статье о реабилитации нацизма.

В частности, установлено, что житель Ульяновска Круглов оформил заявку с изображением Адольфа Гитлера в приложение «Бессмертный полк онлайн» для публичной демонстрации в сети Интернет. Такого рода действие следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала. Аналогичная выходка на счету жителя Самары Шабанова.

Действия жителя Перми Симанова определяются как распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и совершенное публично. Он постарался разместить для публичного просмотра фотоизображение генерала Красной армии Андрея Власова, который перешел на сторону нацистской Германии и признан судом изменником Родины.

Круглов и Симанов признали свою вину, в отличие от Шабанова, который в своём поступке не раскаялся. Следственный комитет продолжает устанавливать участников аналогичных преступлений.

