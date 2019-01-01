СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

Как отмечает «Свободная пресса», судьи часто не прибегают к таким мерам, как конфискация из-за того, что они необязательны для применения. Бастрыкин отметил, что такое наказание нужно не только вернуть в статью 44 УК РФ, но и прописать, какие возможности его применения возможны.

Как сообщает Ura.ru, помимо этого, Следственный комитет предлагает ввести уголовную ответственность и для юридических лиц. Такое решение Бастрыкин объяснил тем, что в большистве случаев средства, которые были нажиты коррупционным путем, выводятся за рубеж имеенно через юрлиц, пишет RT.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу семь сотрудников таможни аэропорта Домодедово, ещё трое отправлены под домашний арест. Экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы Марат Файзулин рассказал НСН, за какую сумму таможенники могут освободить человека от заслуженного наказания. Собеседник НСН предположил, что этот арест может стать первым шагом по борьбе с коррупцией в органах, наделенными властными полномочиями. По его словам, среди населения уже сформировался стереотип, что на госслужбе можно и нужно зарабатывать нелегально.

