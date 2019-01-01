Экс-борец с контрабандой назвал расценки взяток у таможенников

Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу семь сотрудников таможни аэропорта Домодедово, ещё трое отправлены под домашний арест. Ранее они были задержаны по подозрению в получении взяток. Как сообщали в Следственном комитете, подозреваемые за вознаграждение помогали скрывать от досмотра ювелирные изделия и драгоценные металлы. Кроме того, они позволяли проносить крупные суммы денег без декларации. За свои услуги подозреваемые брали от 1 до 3 тысяч долларов.

Экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы Марат Файзулин рассказал НСН, за какую сумму таможенники могут освободить человека от заслуженного наказания.

«Если человеку в результате заведения административного или даже уголовного дела грозят какие-то материальные последствия, закрыть глаза на это стоит примерно 50 процентов от этой суммы. Но в пассажирском и грузовом отделе таможенной службы суммы разные. Выше расценки, конечно, в грузовом, там, где коммерческие товары. Но больше или меньше - это уже не так важно. Главное, что это возможно, что это превратилось, к сожалению, в систему. Когда люди приватизируют власть, чтобы получать доход. Коррупция – это не врачи и учителя несчастные, которым по 10 тысяч впихивают, а те, кто, используя властные полномочия и выступая от имени государства, получают за это незаконное вознаграждение, взятку. Это и есть коррупция, а все остальное - это так…», - добавил он.

Собеседник НСН предположил, что этот арест может стать первым шагом по борьбе с коррупцией в органах, наделенными властными полномочиями. По его словам, среди населения уже сформировался стереотип, что на госслужбе можно и нужно зарабатывать нелегально.

«Это не так часто бывает, чтобы такое количество одновременно задерживалось таможенников. Но меня это не удивляет. Система выстроена так, что способствует коррупционным проявлениям. За некоторое время допустимость того или иного коррупционного поведения оказалась в рамках так называемой морали. Не только в таможенных органах, но и в правоохранительных тоже. Обогащение за счет должностных полномочий – это нормально в нашем обществе на сегодняшний день. Обратите внимание, молодежь стремится на госслужбу, хотя там невысокие зарплаты и устроиться туда не так просто. Мы же понимаем, что в этом случае человек рассчитывает на дополнительные доходы, в том числе коррупционные. В том числе, у нас самосознание и уровень нравственности не растут, а падают. В вузы правоохранительных органов поступают за взятки, это известно. Профессиональный путь человека, который только стремится учиться, получить юридическое образование для того, чтобы потом служить в органах, начинается со взятки. И что там вырастет? Плоды гниют еще в зачаточном состоянии», - посетовал он.