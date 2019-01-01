СК начал проверку полиции по делу Голунова

Полицейские задержали Ивана Голунова в центре Москвы в районе станции метро «Цветной бульвар» 6 июня и предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд отправил репортера под домашний арест. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.

Ранее сегодня глава МВД объявил о прекращении уголовного дела Голунова за полной недоказанностью. Владимир Колокольцев будет просить президента Владимира Путина освободить от должностей начальника УВД по ЗАО Москвы генерала полиции Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. Участники задержания журналиста пока отстранены от исполнения обязанностей.

Прекращение дела журналиста «Медузы» — результат активного вмешательства в уголовный процесс государственных правозащитных институтов страны и профессионального журналистского сообщества. Такое мнение РИА ФАН высказал политический аналитик, публицист Владимир Головашин. Он считает, что вся эта история с самого начала была шита белыми нитками.

