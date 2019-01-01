СК начал проверку полиции по делу Голунова
Следственный комитет России намерен тщательно проанализировать материалы службы собственной безопасности МВД в связи с попыткой уголовного преследования журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом заявила представитель СК РФ Светлана Петренко.
Речь идет о материалах на сотрудников полиции, причастных к уголовному делу о попытке продажи наркотиков. Эти данные в Следственный комитет направил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении или неоткрытии уголовного дела, отмечает RT.
Полицейские задержали Ивана Голунова в центре Москвы в районе станции метро «Цветной бульвар» 6 июня и предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд отправил репортера под домашний арест. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.
Ранее сегодня глава МВД объявил о прекращении уголовного дела Голунова за полной недоказанностью. Владимир Колокольцев будет просить президента Владимира Путина освободить от должностей начальника УВД по ЗАО Москвы генерала полиции Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. Участники задержания журналиста пока отстранены от исполнения обязанностей.
Прекращение дела журналиста «Медузы» — результат активного вмешательства в уголовный процесс государственных правозащитных институтов страны и профессионального журналистского сообщества. Такое мнение РИА ФАН высказал политический аналитик, публицист Владимир Головашин. Он считает, что вся эта история с самого начала была шита белыми нитками.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Морпех утонул с бронетранспортером на Балтфлоте
- СК начал проверку полиции по делу Голунова
- В Петербурге нашли в консервах 400 кг кокаина
- Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня
- Глава МВД хочет уволить двух начальников полиции Москвы за Голунова