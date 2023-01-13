Синоптики рассказали о погоде в Москве на Крещение
На Крещение в Москве ожидается ветер, потепление и снег с дождем, сообщает центр погоды «Фобос».
«Традиционных крещенских морозов, по всей видимости, в этом году не будет», – считают синоптики.
16 января минимальная температура ожидается в пределах 2–7 градусов ниже ноля, а максимальная – минус 4 – плюс 1 градус.
Далее будет постепенное потепление на фоне обильных снегопадов. К среде снежный покров достигнет отметки в 28 сантиметров.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова также говорила, что сильных морозов на Крещение в Москве в этом году не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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