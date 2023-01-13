Синоптики рассказали о погоде в Москве на Крещение

«Традиционных крещенских морозов, по всей видимости, в этом году не будет», – считают синоптики.

16 января минимальная температура ожидается в пределах 2–7 градусов ниже ноля, а максимальная – минус 4 – плюс 1 градус.

Далее будет постепенное потепление на фоне обильных снегопадов. К среде снежный покров достигнет отметки в 28 сантиметров.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова также говорила, что сильных морозов на Крещение в Москве в этом году не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

