Вильфанд предупредил об аномальном похолодании на европейской части России

Сильное похолодание придет в ближайшие дни в Европейскую Россию, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Метеоролог предупредил о сильном похолодании в Москве на Рождество

Холода придут в эту часть страны с антициклоном, который перемещается из Арктики на Скандинавию.

«Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — указал метеоролог.

Так, с 6 января в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов, с 7-8 января похолодание придет на юг страны. При этом на Урале морозы до 30-40 градусов начнутся уже со среды.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохолоданиеПогодаГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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