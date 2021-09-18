В Гидрометцентре предупредили о холоде и дождях в Европейской России

Метеоролог отметил, что в предстоящие выходные будет солнечно, хотя и прохладно. При этом к вечеру воскресенья ожидается облачность, а с понедельника — заметное похолодание.

«Пять—десять градусов — максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик объяснил, что холода придут в Европейскую Россию с воздушными массами из Арктики.

