В Гидрометцентре предупредили о холоде и дождях в Европейской России
Холодная и дождливая погода будет держаться в европейской части России до конца следующей рабочей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог отметил, что в предстоящие выходные будет солнечно, хотя и прохладно. При этом к вечеру воскресенья ожидается облачность, а с понедельника — заметное похолодание.
«Пять—десять градусов — максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Синоптик объяснил, что холода придут в Европейскую Россию с воздушными массами из Арктики.
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