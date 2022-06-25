«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве объявлен в воскресенье из-за жары. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», — отмечается в прогностической карте учреждения.

В столице ожидается до 30-32 градусов тепла. Предупреждение о сильной жаре будет действовать с 12:00 до 18:00 26 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииЖараПогодаМосква
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