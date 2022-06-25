«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

МИД: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия США выступают против российской инспекции украинских судов идущих в порт Одессы Аргентина намерена присоединиться к формату БРИКС Президент США раскритиковал решение Верховного суда страны о запрете абортов Группа Little Big покинула Россию