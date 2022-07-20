Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве

Утром 20 июля и до конца дня в Москве ожидаются дождь, местами гроза, сказано в сообщении комплекса городского хозяйства со ссылкой на синоптиков.

Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле

Отмечается, что ветер усилится до 17 метров в секунду. Гостей и жителей мегаполиса призывают проявлять внимательность во время непогоды.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально теплая погода может вернуться в Москву в конце месяца.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Погода В Москве
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