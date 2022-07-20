Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве
20 июля 202206:04
Утром 20 июля и до конца дня в Москве ожидаются дождь, местами гроза, сказано в сообщении комплекса городского хозяйства со ссылкой на синоптиков.
Отмечается, что ветер усилится до 17 метров в секунду. Гостей и жителей мегаполиса призывают проявлять внимательность во время непогоды.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально теплая погода может вернуться в Москву в конце месяца.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- СМИ: крупнейшая в мире АПЛ «Дмитрий Донской» будет «уничтожена»
- В Германии признали, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами
- Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве
- Японский политолог: США устроили ад в Восточной Европе
- Путь из-за пробок на южные курорты увеличился в 1,5 раза
- США грозят ужесточить уже введенные против России санкции
- Ушаков: Решение об участии Путина в G20 примут накануне поездки
- Путин предложил запустить «Северный поток – 2» для увеличения поставок энергоресурса
- В России разработали тест-систему для выявления оспы обезьян
- Путин: Из-за ограничения поставок нефти из России цены на нее «взлетят до небес»
19 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru