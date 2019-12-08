Синоптики предупредили о дождях в Центральной России
Синоптики предупредили жителей центральной России о дождях в начале новой недели. По данным центра погоды «Фобос», в понедельник и вторник в Москве ожидается от ноля до трех градусов тепла. В течение дня температура воздуха достигнет четырех градусов. Уточняется, что такие показатели на 6-7 градусов выше климатической нормы.
Однако уже в ночь на среду начнется похолодание. Тогда из-за снижения температуры дождь превратится в мокрый снег.
Также жителей центрального региона и северо-запада России синоптики информируют о гололедице.
Во второй половине недели синоптики ожидaют aнтициклон с солнечной и сухой погодой. Под утро будет подморaживaть до 3–8 грaдусов ниже ноля, днем темперaтурa будет колебaться от -5 до 0 грaдусов.
Ранее стало известно, что северную часть европейской территории России, Урал, а также на север Красноярского края ждет теплая зима. Слишком теплая или слишком морозная зима несет с собой определенные риски, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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