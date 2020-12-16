«Желтый» уровень погодной опасности в Москве объявил Гидрометцентр
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снега и гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре, подчеркнув, что предупреждение в столице действует с 23:00 16 декабря до 6.00 17 декабря, а в Подмосковье – с девяти вечера среды до десяти утра четверга.
А ранее столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о непогоде. В Москве местами ожидается снег и гололедица.
Между тем, в выходные в столичный регион придет оттепель, температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.
Она отметила, что в субботу и воскресенье в Москве будет облачно, пойдёт мокрый снег. Столбики термометров в субботу днем зафиксируют отметки от -1°C до +1°C, а в ночные часы от -3°C до -5°C. В воскресенье ночная температура температура будет еще выше, а дневная от 0°C до +2°C.
При этом, Татьяна Позднякова подчеркнула, что оттепель в Москве будет кратковременной.
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