Синоптик Шувалов посулил москвичам апрельскую погоду в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН заявил, что погода в ближайшие выходные в Москве будет соответствовать началу апреля, воздух прогреется до +9 градусов при ясном небе и отсутствии осадков.

«В ближайшие выходные москвичей ждет теплая, почти апрельская погода. Столбики термометров поднимутся до отметки +9, будет много солнца в субботу, чуть меньше в воскресенье из-за того, что гребень высокого давления ослабевает, а с запада приближается облачная система циклона, основной центр которого располагается на северо-западе европейской территории России. При этом осадков по-прежнему никаких, давление относительно высокое, превышающее норму, южный ветер достаточно слабый, даже умеренным его назвать сложно», — сказал Шувалов.