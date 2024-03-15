Синоптик Шувалов посулил москвичам апрельскую погоду в выходные
В ближайшие выходные воздух прогреется до +9 градусов, а погода будет солнечной, но снег в столичном регионе растает лишь в середине апреля, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН заявил, что погода в ближайшие выходные в Москве будет соответствовать началу апреля, воздух прогреется до +9 градусов при ясном небе и отсутствии осадков.
«В ближайшие выходные москвичей ждет теплая, почти апрельская погода. Столбики термометров поднимутся до отметки +9, будет много солнца в субботу, чуть меньше в воскресенье из-за того, что гребень высокого давления ослабевает, а с запада приближается облачная система циклона, основной центр которого располагается на северо-западе европейской территории России. При этом осадков по-прежнему никаких, давление относительно высокое, превышающее норму, южный ветер достаточно слабый, даже умеренным его назвать сложно», — сказал Шувалов.
Если характер погоды в ближайшее время существенно не изменится, подтопления будут умеренными, катастрофических последствий удастся избежать, заключил синоптик.
«Все зависит от характера погоды. Говорить о том, будут подтопления сильными или нет, пока рановато. Все зависит от характера погоды в конце марта и начале апреля, потому что любой дождь, любое затяжное тепло с положительными значениями температуры могут дать хорошую прибавку к половодью. Если осадки в регион так и не придут, если по-прежнему будут контрастные температуры и ночные морозы, то все обойдется благополучно даже при наличии очень большого количества снега», — подытожил он.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна — устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений — начинается в Москве 14 марта.
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