Синоптик Тишковец: В Москве наступила метеорологическая весна

Метеорологическая весна — устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений — начинается в Москве 14 марта. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Как отметил синоптик, накануне среднесуточная температура в столице составляла минус 0,6 градуса и соответствовала метеозиме.

«Столбик минимального термометра... за минувшую ночь опустился до минус 4,2, днем воздух прогреется до плюс 6, а значит, средняя температура за сутки превысит нуль. Таким образом, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14-го марта 2024 года в Москве начинается метеовесна», — подчеркнул Тишковец.

Синоптик указал, что метеорологическая весна наступила на неделю раньше нормы.

Между тем в «Аптекарском огороде» МГУ зацвели первые весенние подснежники, пишет RT.

