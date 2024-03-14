Синоптик Тишковец: В Москве наступила метеорологическая весна
Метеорологическая весна — устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений — начинается в Москве 14 марта. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
Как отметил синоптик, накануне среднесуточная температура в столице составляла минус 0,6 градуса и соответствовала метеозиме.
«Столбик минимального термометра... за минувшую ночь опустился до минус 4,2, днем воздух прогреется до плюс 6, а значит, средняя температура за сутки превысит нуль. Таким образом, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14-го марта 2024 года в Москве начинается метеовесна», — подчеркнул Тишковец.
Синоптик указал, что метеорологическая весна наступила на неделю раньше нормы.
Между тем в «Аптекарском огороде» МГУ зацвели первые весенние подснежники, пишет RT.
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