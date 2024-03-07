«Морозы до -16!»: Синоптик Шувалов призвал не ждать весны до 13 марта
В праздничные выходные зима покажет жителям столичного региона суровый характер, особенно холодно будет по ночам, сказал НСН Александр Шувалов.
Праздничные мартовские выходные в Москве будут по-зимнему морозными с температурами до -16 градусов, весна напомнит о себе не раньше 13 марта, рассказал в эфире НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Осадки возможны только 8-9 марта, но небольшие.
«Жителям Центральной России нужно готовиться к тому, что зима пока нас не покинет. Она напомнит о своем существовании и проявит достаточно суровый характер. Что касается температуры, днем она не будет слишком низкой, в пределах 0…-5 градусов, но зато в ночь на 8 марта будет -6…-11 градусов, а в последующие ночи может похолодать еще сильнее — до -11…-16 градусов. Отскок от зимнего характера погоды и повышение до весенних значений ожидается не ранее 13-14 марта. Осадки могут выпасть 8 и 9 марта, но они будут настолько слабыми, что лишь немного предадут свежести уже слегка потемневшим сугробам, в пределах 1-2 мм», — сказал синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил, что март по климатическим показателям считается зимним месяцем, а в этом году рассчитывать на скорый приход весны и вовсе не приходится из-за обильных снегопадов.
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