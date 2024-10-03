Симоньян призвала прекратить обсуждать квадроберов
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала в своем Telegram-канале снизить общественный резонанс вокруг субкультуры квадроберов.
По ее словам, это маловажная тема в свете нынешних реалий. «До этого ли нам сейчас? Все остальные проблемы решили?» — задалась вопросом Симоньян, отметив, что у России есть дела поважнее.
Симоньян напомнила о певице Mia Boyka, которая на концерте раскритиковала девочку-квадробера, и о предложении парламентария Сергея Колунова ввести ответственность для родителей квадроберов.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала радикальной идею наказывать родителей квадроберов.
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