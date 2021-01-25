Симоньян назвала прошедшую 23 января акцию «мятежиком»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян поблагодарила сотрудников российских правоохранительных органов за работу на акциях 23 января и назвала их «настоящими мужиками».

В эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что силовик сработали «блестяще». «Если исключить действительно отвратительный эпизод с женщиной в Санкт-Петербурге... Но все остальные в ситуации, когда на них бросается эта, извините, гопота, борзые, как у нас говорят на юге, когда их бьют ногами. Так вот я хочу сказать спасибо», - заявила она.