Шувалов пообещал возвращение заморозков в Москву в конце недели
В столичный регион в конце текущей недели вернутся заморозки, сообщает RTVI со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
При этом уже 23 октября в Москву и Подмосковье придут небольшие дожди, в последующие два дня местами они усилятся до умеренных.
К выходным осадки прекратятся под действием антициклона, столбики термометров опустятся до 5-9 градусов тепла. Ночами ожидаются слабые заморозки — температурные показатели упадут до 0…+2.
Торопиться с заменой резины автомобилистам пока не стоит, заверил Шувалов.
Ранее вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что услуга замены летней резины на зимнюю подорожала на 15%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru