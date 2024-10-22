Шувалов пообещал возвращение заморозков в Москву в конце недели

При этом уже 23 октября в Москву и Подмосковье придут небольшие дожди, в последующие два дня местами они усилятся до умеренных.

К выходным осадки прекратятся под действием антициклона, столбики термометров опустятся до 5-9 градусов тепла. Ночами ожидаются слабые заморозки — температурные показатели упадут до 0…+2.

Торопиться с заменой резины автомобилистам пока не стоит, заверил Шувалов.

Ранее вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что услуга замены летней резины на зимнюю подорожала на 15%.

