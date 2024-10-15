Дорогие колеса: Услуга замены летней резины на зимнюю подорожала на 15%
Александр Казаченко заявил НСН, что москвичам стоит «переобуваться» только через недели две, а жителям области пора задуматься об этом уже сейчас.
Отечественная резина сегодня занимает 45-53% на рынке, все остальное – это Китай и Корея, сказал в эфире НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Россияне стали активнее приобретать зимнюю резину: число покупок в первой половине октября выросло на 18% год к году, следует из данных компании «Платформа ОФД». Средний чек вырос на 7% и составил около 7 тысяч рублей, пишут «Известия». Казаченко подчеркнул, что сегодня предложение на рынке достойное.
«Отечественная резина сегодня занимает 45-53% на рынке, все остальное – это Китай и Корея. Это вполне достойное качество, если говорим о выборе. Сами услуги по замене колес подорожали на 15%, пропорционально повышению цен во всем остальном», - рассказал он.
По его словам, москвичам стоит «переобуваться» только через недели две, а жителям области пора задуматься об этом уже сейчас.
«Хочу отметить, что заморозки в Московской области уже активно идут, поэтому тем, кто ездит там, лучше переобуться сейчас, чтобы быть готовым. Если больше по Москве передвигаетесь, то тут есть еще недели две. Погода пока меняется, когда будет ближе к нулю, +2, +3 градуса на постоянной основе, уже тогда можно будет менять», - отметил собеседник НСН.
Ранее в Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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