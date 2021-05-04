Штраф за одуванчики. Бесхозяйственность дачника придется доказать в суде
Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в эфире НСН рассказала, каких дачников штрафуют за сорняки.
Дачникам грозит административный штраф за сорняки на участке, сообщила РИА Новости юрист Татьяна Мацукова.
Юрист объяснила, что штрафовать могут не только тех, кто высаживает подобные растения, но и тех, кто бездействует и не борется с ними. За нарушение наказывают предупреждением или штрафом в размере от 300 до 500 рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 0,5 до 1 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей. Список всех растений, которые нужно уничтожать, определен постановлением правительства России от 18.09.2020 № 1482, сообщает RT.
Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в беседе с НСН пояснила, что штрафы за сорняки ожидают определенную категорию дачников, но далеко не всех.
«Сорняки, высокая трава, разросшиеся деревья, как правило, встречаются на заброшенных участках, где люди просто не появляются. Для того, чтобы оштрафовать владельца запущенной дачи, необходимо соблюсти административную процедуру.
Сначала председатель садоводческого товарищества в письменном виде уведомляет собственника о том, что участок содержится в ненадлежащем состоянии. Можно также вызвать сотрудника пожарного надзора, потому что запущенный участок может быть пожароопасным и быть угрозой для соседних дач. Также садоводы могут обратиться в службу земельного контроля из-за нецелевого использования заросшего участка. После осмотра территории, в том числе и с участием надзорных органов, составляется акт о том, что участок заброшен. Дальше начинается судебная процедура в отношении собственника участка, и решение о штрафе выносит суд», - отметила эксперт.
Людмила Бурякова пояснила, что соседи также могут подавать иск на владельцев брошенных дач, однако рекомендовала начинать действовать тоже через председателя садоводческого товарищества.
«Всем сторонам выгодно, если председатель товарищества озадачится ситуацией и более правильно поработает с человеком, который сделал свой участок вместо урожайного брошенным», - посоветовала руководитель общественной приемной Союза садоводов России.
Напомним, с 1 января 2021 года разжигать костры и готовить шашлыки на придомовой территории новые правила противопожарного режима, не запрещают. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.
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