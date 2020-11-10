Шкуматов: качество российских дорог – главная причина аварий

Петр Шкуматов: «Решил начать с хорошей новости, хотя вывод, который можно сделать из приведенных цифр, неутешительный. Практически стопроцентная зависимость аварийности от пробега говорит о том, что основной вклад в статистику аварийности и смертности вносят не нарушения ПДД, а печальное качество российских дорог, которые, к сожалению, не прощают ошибок автомобилистов», – прокомментировал в интервью НСН Пётр Шкуматов.