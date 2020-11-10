Шкуматов: качество российских дорог – главная причина аварий
Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
В России сократилось количество ДТП с пострадавшими
За девять месяцев текущего года число ДТП с пострадавшими на российских дорогах сократилось почти на 10 процентов. Такую статистику приводит пресс-служба МВД.
Петр Шкуматов: «Решил начать с хорошей новости, хотя вывод, который можно сделать из приведенных цифр, неутешительный. Практически стопроцентная зависимость аварийности от пробега говорит о том, что основной вклад в статистику аварийности и смертности вносят не нарушения ПДД, а печальное качество российских дорог, которые, к сожалению, не прощают ошибок автомобилистов», – прокомментировал в интервью НСН Пётр Шкуматов.
МВД выступило против снижения штрафуемого порога при превышении скорости
МВД выступило категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Глава министерства Владимир Колокольцев подчеркнул, что позиция ведомства учтена в новой редакции КоАП.
Петр Шкуматов: «Это продолжение разговора про основной вклад в безопасность дорожного движения именно с вопроса качества инфраструктуры, а не поведения водителей. Глава министерства Владимир Колокольцев также подчеркнул, что аварийность гораздо больше зависит от качества дорожной сети, чем от снижения штрафуемого порога», – отметил он для слушателей НСН.
Камеры в Москве начнут выявлять новых нарушителей ПДД
Камеры в Москве начнут выявлять непристегнутых и говорящих по телефону водителей.
Петр Шкуматов: «За непристегнутый ремень грозит штраф в размере одной тысячи рублей, за использование телефона во время движения — полторы тысячи рублей», – пояснил он для НСН.
На российском автомобильном рынке зафиксирован дефицит моделей
На российском автомобильном рынке зафиксирован дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций машин. Так, в минувшем октябре на складах дилеров числилось в 2,5 раза меньше автомобилей по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Петр Шкуматов: «Свидетельствует о том, что, несмотря на камеры и штрафы, наши сограждане по-прежнему любят и хотят ездить на личных автомобилях. Дефицит зафиксирован впервые за долгие годы, хотя стоимость машин выросла», – сказал он в беседе с НСН.
Названа средняя сумма автокредита в России в октябре
По сравнению с показателями прошлой осени в октябре 2020 года средняя сумма автокредита чуть выросла и составила 920 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики агентства «Автостат».
Петр Шкуматов: «Дефицит ходовых автомобилей есть, а вот денег у покупателей стало заметно меньше», – заметил в разговоре с НСН Пётр Шкуматов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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