Родители в 2026 году стали вдвое чаще обращаться к детским психологам

С июля по сентябрь 2026 года число новых обращений родителей за психологической помощью детям и подросткам выросло более чем в два раза. Это следует из исследования «Кион Строки» и онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно». Результаты есть в распоряжении НСН.

Так, самый частный запрос от родителей — тревожность ребенка (52%). На втором месте низкая самооценка — 38%, на третьем — депрессивные состояния (37%). При этом три четверти обращений приходятся на подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

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Что касается взрослых людей, то самым распространенным запросом при обращении к психологу в 2026 году стал стресс — он отмечается у 53% клиентов, а вот приступы страха и тревоги называют 44%. При этом 42% страдают от нестабильной самооценки.

Ранее стало известно, что за первый месяц осени (с 1 по 30 сентября 2026 года) прослушивания треков из категории «релакс» выросли на 25% по сравнению с августом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Наталия Федосенко
ТЕГИ:Психология

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