ФАС запретила «Авито» покупать ЦИАН
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала ООО «Авито Холдинг» в разрешении на покупку интернет-сервисов в сфере недвижимости, в том числе ЦИАН, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в ходатайстве о приобретении специализированных интернет-каталогов объявлений ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру и ЕМЛС.ру было отказано после анализ состояния конкуренции на рынке.
В ФАС пришли к выводу, что данная сделка могла привести к образованию доминирующего субъекта и, соответственно, ограничению конкуренции на рынке.
Ранее торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в ряде своих магазинов в Подмосковье после получения предупреждения от ФАС России.
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