ФАС запретила «Авито» покупать ЦИАН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала ООО «Авито Холдинг» в разрешении на покупку интернет-сервисов в сфере недвижимости, в том числе ЦИАН, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в ходатайстве о приобретении специализированных интернет-каталогов объявлений ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру и ЕМЛС.ру было отказано после анализ состояния конкуренции на рынке.

В ФАС пришли к выводу, что данная сделка могла привести к образованию доминирующего субъекта и, соответственно, ограничению конкуренции на рынке.

Ранее торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в ряде своих магазинов в Подмосковье после получения предупреждения от ФАС России.

