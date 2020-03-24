Музеи столицы предлагают виртуальные туры по своим экспозициям

Онлайн-проект «#Москвастобой» позволит ознакомиться с постоянными и временными экспозициями различных музеев российской столицы, а также изучить отдельные полотна и в целом узнать больше об искусстве. Его запустил городской комитет по туризму вместе с культурными площадками мегаполиса, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Уже сейчас любой человек имеет возможность побывать на виртуальных экскурсиях по Третьяковской галерее, музею современного искусства «Гараж», Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина, Музею русского импрессионизма, Московскому музею современного искусства, Еврейскому музею и центру толерантности, центру «Космонавтика и авиация».

По словам Сергуниной, портал проекта будет постоянно дополняться. Там станут доступны онлайн-лекции, литературные чтения и другие форматы культурного общения и активностей. В частности, уже сейчас можно побывать на виртуальной экскурсии в музее-заповеднике «Царицыно». Причём гидом выступает директор музея Елизавета Фокина.

Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили обширную онлайн-программу в связи с закрытием из-за карантина по коронавирусу. Творческие состязания также переводятся в онлайн режим.

Так, киностудия «Союзмультфильм» объявила онлайн-конкурс любительских научно-популярных анимационных фильмов «МультПром 2020», сообщает АГН «Москва». К участию приглашены школьники, студенты, молодые специалисты, заинтересованные в продвижении своих проектов и практик, а также энтузиасты жанра, авторы, художники, графисты.

