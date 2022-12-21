Сергей Зверев призвал россиян «не бухать» в Новый год

«Новый год – это единственный праздник, где можно себе ни в чем не отказывать и блистать. Это время, когда нужно блистать. Камни, стразы, блестки, перья… В это время надо максимально выложиться. Есть люди, которые к такому не готовы. Самое главное – не бухать! Пить можно, бухать нельзя! Когда человек бухает, во что он превращается?», - сказал Зверев.

Ранее международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН отмечал, что для зимнего гардероба хорошо подойдет белый цвет и оттенки красного, если речь идет про встречу Нового года.

