Шах и мат: Гроссмейстер Карякин о перспективах платформы myChess

Как добавил собеседник НСН, при желании в будущем в платформу можно будет интегрировать пользователей стран БРИКС, однако все будет зависеть от возможностей финансирования.

«В идеале надо не замыкаться только на России. По понятным причинам не думаю, что платформу поддержат на Западе. Можно выходить на государства БРИКС и другие дружественные страны, но это большие расходы. Надеюсь, у разработчиков есть спонсоры и остается пожелать им удачи», - заключил он.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2023 года спрос на шахматы в стране вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».

