Шах и мат: Гроссмейстер Карякин о перспективах платформы myChess
Россия давно нуждалась в аналоговой шахматной платформе, которая при должном финансировании позволит объединить шахматистов из ряда дружественных стран, сказал НСН Сергей Карякин.
Новая российская шахматная платформа myChess позволит проводить турниры, а также облегчит доступ к обучающему контенту по шахматам, заявил в беседе с НСН обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, гроссмейстер Сергей Карякин.
По данным ТАСС, в России запустили аналог американской шахматной платформы Chess.com — myChess. На данный момент на сайте первой российской шахматной экосистемы зарегистрировано около 1,6 тысячи пользователей. Платформа начала работать в тестовом режиме в марте 2024 года. По словам Карякина, России не хватало подобного аналога.
«Не имею отношения к разработке, но поддерживаю любые отечественные платформы. Там можно сделать многое – обучающий или игровой контент как для детей, так и для взрослых. России не хватало аналога, раньше мы сильно зависели от международных платформ. На том же Chess.com в какой-то момент стали дискредитировать россиян. Мы проводили там турниры, но после все результаты были заблокированы. Если российский аналог будет функциональной и эффективной платформой – здорово», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, при желании в будущем в платформу можно будет интегрировать пользователей стран БРИКС, однако все будет зависеть от возможностей финансирования.
«В идеале надо не замыкаться только на России. По понятным причинам не думаю, что платформу поддержат на Западе. Можно выходить на государства БРИКС и другие дружественные страны, но это большие расходы. Надеюсь, у разработчиков есть спонсоры и остается пожелать им удачи», - заключил он.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2023 года спрос на шахматы в стране вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».
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