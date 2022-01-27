ФАС предложила раздельное регулирование разных видов алкоголя
Федеральная антимонопольная служба предложила рассмотреть вопрос о раздельном регулировании для разных видов алкоголя, сообщается в аналитическом отчете ведомства, передает ТАСС.
Также ФАС планирует обсудить вопрос отмены избыточных административных процедур для участников алкогольных рынков – для улучшения условий деятельности для российских компаний.
Отмечается, что излишние ограничения на региональном уровне могут приводить к росту нелегальной продукции.
Ранее в Переволоцком районе Оренбургской области два человека скончались в результате употребления суррогатного алкоголя, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
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