В ХМАО задержаны продавцы алкоголя, из-за которого погибли восемь человек

Полицейские в ХМАО задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка Кондинское приобрели суррогатный алкоголь, что привело к гибели восьми человек, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В Тюмени погибли 9 человек из-за отравления метиловым спиртом

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся, однако позже был задержан в Тюмени.

В результате употребления суррогатного алкоголя также пострадали семь человек. Четверо из них доставлены в окружную больницу, трое проходят лечение в районной больнице.

С 3 января несколько человек продали метиловый спирт с водочной этикеткой «Родники Сибири». Задержаны четыре подозреваемых, с ними проводятся следственные действия. Ранее сообщалось о девяти погибших. В связи с произошедшим следственное управление обращается к жителям Тюмени с призывом воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой «Родники Сибири».

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ФОТО: pxhere.com
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