В ХМАО задержаны продавцы алкоголя, из-за которого погибли восемь человек

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся, однако позже был задержан в Тюмени.

В результате употребления суррогатного алкоголя также пострадали семь человек. Четверо из них доставлены в окружную больницу, трое проходят лечение в районной больнице.

С 3 января несколько человек продали метиловый спирт с водочной этикеткой «Родники Сибири». Задержаны четыре подозреваемых, с ними проводятся следственные действия. Ранее сообщалось о девяти погибших. В связи с произошедшим следственное управление обращается к жителям Тюмени с призывом воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой «Родники Сибири».

