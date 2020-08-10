Сенатор РФ назвал чудом желаемую россиянами пенсию в 59 тыс руб

"Пенсия – производная заработной платы, в страховую пенсию идет 22% от белой зарплаты. Если средняя зарплата в стране за 40 тысяч рублей, то средняя пенсия на конец года ожидаемая – 15 тысяч рублей. Чтобы пенсия была в 59 тысяч рублей, средняя зарплата должна быть свыше 150 тысяч рублей. Для этого потребуется чудо. Я в эти чудеса не верю, как и те, кто занимается экономикой", - сказал Рязанский.

Такие пенсии есть у редких категорий людей, у которых есть доплаты за высокие заслуги. Это штучные случаи. Массовая страховая пенсия в таком размере не может быть в природе, считает сенатор.

"На конец года реально будет порядка 15 тысяч рублей, с учетом индексаций через 2-3 года в России будет пенсия в 18-19 тысяч рублей в среднем. Мы двигаемся вслед за реальной зарплатой", - подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал НСН, что обновленная конституция позволяет правительству полностью лишить россиян пенсий.