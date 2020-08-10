Сенатор РФ назвал чудом желаемую россиянами пенсию в 59 тыс руб
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что пенсия формируется из отчислений с зарплат, которые недостаточно велики для этого.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что для того, чтобы в России были пенсии по 59 тысяч рублей, должно случиться чудо.
НПФ Сбербанка ранее опубликовал результаты опроса "Какой доход на пенсии вы считаете нормальным и достойным?" В среднем по стране размер "пенсии мечты" составляет 59 тысяч рублей в месяц, у москвичей — 92 тысячи.
"Пенсия – производная заработной платы, в страховую пенсию идет 22% от белой зарплаты. Если средняя зарплата в стране за 40 тысяч рублей, то средняя пенсия на конец года ожидаемая – 15 тысяч рублей. Чтобы пенсия была в 59 тысяч рублей, средняя зарплата должна быть свыше 150 тысяч рублей. Для этого потребуется чудо. Я в эти чудеса не верю, как и те, кто занимается экономикой", - сказал Рязанский.
Такие пенсии есть у редких категорий людей, у которых есть доплаты за высокие заслуги. Это штучные случаи. Массовая страховая пенсия в таком размере не может быть в природе, считает сенатор.
"На конец года реально будет порядка 15 тысяч рублей, с учетом индексаций через 2-3 года в России будет пенсия в 18-19 тысяч рублей в среднем. Мы двигаемся вслед за реальной зарплатой", - подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал НСН, что обновленная конституция позволяет правительству полностью лишить россиян пенсий.
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