Сенатор предложил учредить в России День освобождения Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил учредить в России новую региональную памятную дату - День освобождения Крыма от оккупации Украиной. Об этом 2 марта сообщают РИА Новости.
«Ключевым днем в жизни современного Крыма является 27 февраля. Именно в этот день стало понятно, что крымчане порывают с Украиной и движутся в направлении России. На Украине все время возвращаются к крымским событиям. Звучат постоянные заявления об оккупации и аннексии. Хотя мы прекрасно понимаем, что ничего этого не было», - сказал Цеков.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который будет отмечаться 26 февраля.
По словам Цекова, термин «оккупация» как раз более подходит украинскому периоду в истории Крыма, так как экономика полуострова находилась в упадке, а природный потенциал разрушался и разворовывался.
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