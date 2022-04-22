Сенатор Косачев не исключил эвакуации россиян из стран Запада
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что из-за возрастающей на Западе русофобии может потребоваться эвакуация российских граждан, сообщает РИА Новости.
По его словам, российские власти могут принять такое решение в случаях, когда «дальнейшее проживание россиян в других странах окажется невозможным».
«Мы должны быть готовы к любым вариантам», - добавил Косачев.
Ранее министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 29 граждан США, которые «формируют русофобскую повестку дня».
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