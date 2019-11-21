Опрос: Большинство мужчин не против интима на первом свидании

Возможность секса на первом свидании допускают 55% россиян. При этом абсолютное большинство сторонников интимной связи на первой встрече — это мужчины. Представители сильной половины человечества высказались «за» в 94 случаях из 100.

При этом, согласно данным опроса, опубликованного порталом mazm.ru, среди женщин подобный исход свидания одобряют лишь 14% опрошенных. Примечательно, что большинство согласных на секс на первом свидании проживают в Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве. Самые консервативными в этом вопросе оказались жители Уфы, Казани и Махачкалы.