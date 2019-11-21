Опрос: Большинство мужчин не против интима на первом свидании
Возможность секса на первом свидании допускают 55% россиян. При этом абсолютное большинство сторонников интимной связи на первой встрече — это мужчины. Представители сильной половины человечества высказались «за» в 94 случаях из 100.
При этом, согласно данным опроса, опубликованного порталом mazm.ru, среди женщин подобный исход свидания одобряют лишь 14% опрошенных. Примечательно, что большинство согласных на секс на первом свидании проживают в Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве. Самые консервативными в этом вопросе оказались жители Уфы, Казани и Махачкалы.
Между тем, ранее НСН писала, что воспитанник петербургского «Зенита», бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что игрокам в футбол нельзя заниматься сексом за два дня до матча. По его словам, секс затрачивает слишком много энергии, особенно у мужчин. Женщины, тем не менее, наоборот, получают от процесса силы, пишет портал «Чемпионат».
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН заявил, что для каждого человека должен быть индивидуальный подход в частоте и продолжительности половых актов.
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