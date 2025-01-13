Саратовская область откажется от крещенских купаний из-за теплой погоды
Крещенские купания не будут проводить в Саратовской области, если в ближайшие дни в регион не придут морозы, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Он отметил, что на территории региона сохраняется нетипичная для этого времени теплая погода, которая фактически привела к отсутствию ледяного покрова на Волге. Синоптики прогнозируют, что в ближайшую неделю продолжительных заморозков не ожидается.
По словам главы региона, организовать безопасный подход к воде не представляется возможным, слишком много рисков. Глава региона подчеркнул, что власти должны исходить в первую очередь из вопросов безопасности.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «настоящей зимы» в Москве не ожидается. По его словам, начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части России, передает «Радиоточка НСН».
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