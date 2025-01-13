Саратовская область откажется от крещенских купаний из-за теплой погоды

Крещенские купания не будут проводить в Саратовской области, если в ближайшие дни в регион не придут морозы, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Он отметил, что на территории региона сохраняется нетипичная для этого времени теплая погода, которая фактически привела к отсутствию ледяного покрова на Волге. Синоптики прогнозируют, что в ближайшую неделю продолжительных заморозков не ожидается.