Санатории Краснодарского края открываются с 1 июня

Кубань с 1 июня возобновит прием туристов после снятия ограничений, введённых в связи с опасностью распространения коронавируса. Отдыхающих начнут принимать санатории, которые имеют медицинскую лицензию, проинформировал через соцсети губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

При этом будут соблюдаться все противоэпидемические правила, утвержденные краевым Роспотребнадзором. Как уточнил глава региона, отдыхающих будут принимать дозированно – по санаторной путёвке, чтобы не допустить нахождения крае «дикарей» - неорганизованных туристов.

Кондратьев также рассказал, что курортный сбор временно не будет собирваться до конца текущего года. Это положение должно ещё твердить законодательное собрание Краснодарского края. Предварительное согласие депутатов уже получено.

