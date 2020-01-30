Самолет Utair с неполадками благополучно приземлился во «Внуково»
Самолет, летевший по маршруту Москва - Ростов-на-Дону, благополучно приземлился в московском аэропорту «Внуково» после обнаружения технических проблем. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиаккомпании.
Как сообщили агентству, посадка прошла штатно в 20.25 (мск).
Ранее стало известно, что самолет с рейсом "Москва-Ростов" после 50 минут полета в сторону Ростова-на-Дону сменил курс на столицу из-за технических неполадок. По информации агентства, в самолете сработал датчик положения закрылок.
Накануне сообщалось, что самолет с рейсом Баку-Москва столкнулся со стаей птиц. Лайнер благополучно вернулся в азербайджанскую столицу.
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