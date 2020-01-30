Самолет, летевший в Ростов, возвращается в Москву из-за технических проблем
Пассажирский самолет с рейсом «Москва - Ростов» возвращается в московский аэропорт Внуково в связи с возникшими техническими проблемами на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Источник агентства сообщил, что в настоящее время самолет вырабатывает топливо для возвращения. Судно летело в направлении Ростова 50 минут после чего было принято решение вернуться в аэропорт вылета.
Ранее сегодня сообщалось о неадекватной пассажирке на рейсе Симферополь – Москва, которая угрожала взорвать самолет.
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