Самолет, летевший в Ростов, возвращается в Москву из-за технических проблем

Пассажирский самолет с рейсом «Москва - Ростов» возвращается в московский аэропорт Внуково в связи с возникшими техническими проблемами на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Источник агентства сообщил, что в настоящее время самолет вырабатывает топливо для возвращения. Судно летело в направлении Ростова 50 минут после чего было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

Ранее сегодня сообщалось о неадекватной пассажирке на рейсе Симферополь – Москва, которая угрожала взорвать самолет.

