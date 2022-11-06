СМИ: В Танзании погибли 19 человек при падении самолета в озеро Виктория

При падении пассажирского самолета в озеро Виктория в Танзании погибли 19 человек. Об этом сообщил премьер-министр страны Касим Маджалива, пишет танзанийская газета The Citizen.

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«Среди погибших есть как пассажиры, так и члены экипажа», - заявил Маджалива.

На борту находились 43 человека: 38 взрослых пассажиров, 1 ребенок, 2 пилота и 2 других члена экипажа.

Посольство России в Танзании ожидает списки пассажиров рухнувшего на воду самолета, передает ТАСС.

Турбовинтовой самолет ATR 42-500 франко-итальянской постройки является собственностью самой большой частной авиакомпании Танзании Precision Air. Воздушное судно поднялось в небо из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама. Из-за сильного ветра в районе аэропорта в Букобе самолет начал падать в озеро. Он находился на высоте 100 м, сообщили в местной полиции.

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ФОТО: ФОТО flickr/sylvain.collet
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